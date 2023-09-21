Бруну Фернандеш: «Немногие ждали, что мы забьём три гола в Мюнхене»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (3:4).

Коллектив Эрика тен Хага пропустил два безответных мяча в первом тайме, но смог вернуть интригу после перерыва. В составе «Баварии» отличились Сане, Гнабри, Кейн и Тель, забившие на 28-й, 32-й, 53-й и 92-й минутах, на что «красные дьяволы» ответили голом Хёйлунна на 49-й минуте и дублем Каземиро, поразившего ворота на 88-й и 95-й.

«Очевидно, что этого было недостаточно, но мы играли не против кого попало – мы играли с одной из лучших команд в мире, в которой много одарённых игроков. Думаю, немногие ждали, что мы забьём три гола «Баварии» в Мюнхене», – цитирует The United Stand Фернандеша.