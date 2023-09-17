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Кейн оценил силу «Манчестер Юнайтед»

17 Сентября 2023 • 01:57 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
20.09 22:00

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Встреча немецкого гранда с «красными дьяволами» состоится 20 сентября в рамках первого тура группового этапа.

«Нас ждёт очень интересный и сложный матч. Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» – сильный соперник, в этой команде есть качественные игроки, поэтому нам необходимо как следует подготовиться. Каждая игра в Лиге чемпионов – это серьёзное испытание, и мы не ждём чего-то другого в эту среду», – приводит Bayern & Germany слова английского форварда, перешедшего в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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