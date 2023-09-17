Кто будет в плей-офф: 5 клубов, которые точно выйдут из групп в Лиге чемпионов

Через несколько дней стартует групповой этап Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ранее выделяло среди грандов четверых главных претендентов на провал в сильнейшем клубном турнире континента. Теперь пришло время порассуждать о том, кто из топ-клубов точно окажется в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бавария» и«Манчестер Юнайтед»

В группу А попали два больших гранда – «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Нас ждёт классическое противостояние, хотя «красные дьяволы» сезон начали как-то невнятно, да и вообще клуб уже целых десять лет пребывает в статусе перестройки, когда фанаты живут только скромными успехами, надеждами на светлое будущее и воспоминаниями о славном прошлом.

Когда во время жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» попал в квартет к «Баварии», стало очень интересно, кто отправится в эту группу из корзины номер три. Наверняка многим хотелось, чтобы третьим стал «Милан» - заруба была бы знатная. А если бы из четвёртой корзины сюда залетел ещё и «Реал Сосьедад»… Впрочем, надежды быстро разрушились - вместо «Милана» и «Реал Сосьедада» соперниками «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» стали «Галатасарай» и «Копенгаген».

«Бавария» из группы А должна выходить без проблем даже с учётом того, что прямо сейчас команда Томаса Тухеля не выглядит сверхмощной. «Манчестер Юнайтед» тоже наверняка окажется в плей-офф. «Галатасарай» и «Копенгаген» могут потрепать нервы «красным дьяволам» в их нынешнем состоянии, но поверить в то, что одна из этих команд финиширует в двойке сложно – не хватит класса.

«Реал»

«Реал» - настоящий король Лиги чемпионов. Сейчас даже сложно поверить, что с 2005 по 2010 год мадридцы на протяжении шести сезонов подряд не могли пройти дальше 1/8 финала сильнейшего клубного турнира Европы. В 11 из последующих 13 сезонов мадридцы добирались как минимум до полуфинала, а в пяти случаях выигрывали «ушастый трофей». Всего же «Реал» завоёвывал кубок европейских чемпионов 14 раз – вдвое больше, чем «Милан», который по победам в турнире идёт вторым.

Групповой этап в главном турнире УЕФА появился ещё в сезоне 1991/1992 – это был последний год, когда турнир назывался Кубком европейских чемпионов. В девяностые годы «Реал» пропустил ряд сезонов Лиги чемпионов, но если «сливочные» попадали в него, то всегда проходили групповые барьеры, даже когда их было два. Случаев, когда «Реал» не выходил из группы Лиги чемпионов, история не знает.

Нет оснований предполагать, что в этом сезоне «Реал» впервые не выйдет из группы. Команда Карло Анчелотти хорошо начала новый сезон и готовится показать свой класс в Лиге чемпионов. Вряд ли «сливочных» ждут серьёзные проблемы в в квартете с «Наполи», «Брагой» и берлинским «Унионом».

«Манчестер Сити»

От «Манчестер Сити» давно ждали победы в Лиге чемпионов, что неудивительно с учётом средств, которые вложили владельцы в клуб и команду. В прошлом сезоне «горожане», наконец, добились желаемого. В финале престижнейшего турнира Европы команда Хосепа Гвардиолы минимально обыграла «Интер» благодаря голу Родри. На днях «Манчестер Сити» начнёт защиту трофея.

Пока сложно сказать, способен ли «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов второй год подряд. Но в плей-офф команда Хосепа Гвардиолы должна выходить спокойно. Соперниками «горожан» в квартете G станут «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Янг Бойз». Есть ощущение, что «Манчестер Сити» оформит первое место в этой группе даже досрочно.

«Барселона»

Под руководством Хави «Барселона» уже добилась определённого прогресса. В прошлом сезоне каталонцы стали чемпионами Испании впервые за четыре года. Что касается Лиги чемпионов, то в сезоне 2022/2023 «сине-гранатовые» не вышли из группы, пропустив вперёд «Баварию» и «Интер». Годом ранее «Барселона» тоже завершила выступления в Лиге чемпионов по итогам групповой стадии – тогда каталонцев опередили «Бавария» и «Бенфика».

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После двухлетнего перерыва «Барселона» должна вернуться в плей-офф Лиги чемпионов. Во-первых, как мы уже сказали, команда Хави прибавила. Во-вторых, каталонцы попали в относительную простую группу. Соперниками «Барселоны» будут крепкий «Порту», проблемный «Шахтёр» и дебютирующий «Антверпен». Если «сине-гранатовые» не выйдут из этого квартета, то это будет настоящий провал.

Александр Тихий

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