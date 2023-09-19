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​Гнабри: «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать»

19 Сентября 2023 • 13:58 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
1 1.55 X 4.70 2 5.70
20.09 22:00

Форвард «Баварии» Серж Гнабри предостерегает команду от недооценки «Манчестер Юнайтед». Команды пересекутся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Юнайтед» есть отличные игроки в индивидуальном плане. У них много талантов и отличная скорость в атаке. Также у них есть несколько полузащитников, имеющих большой опыт в Премьер-лиге. Нам определённо нельзя их недооценивать, мы и не будем. Нам нужно показать свой лучший футбол», - слова Гнабри приведены на сайте «Баварии».

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» плохо стартовал в новом сезоне АПЛ, набрав только шесть очков в пяти турах.

Матч «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт 20 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Серж Гнабри
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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