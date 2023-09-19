​Гнабри: «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать»

Форвард «Баварии» Серж Гнабри предостерегает команду от недооценки «Манчестер Юнайтед». Команды пересекутся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Юнайтед» есть отличные игроки в индивидуальном плане. У них много талантов и отличная скорость в атаке. Также у них есть несколько полузащитников, имеющих большой опыт в Премьер-лиге. Нам определённо нельзя их недооценивать, мы и не будем. Нам нужно показать свой лучший футбол», - слова Гнабри приведены на сайте «Баварии».

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» плохо стартовал в новом сезоне АПЛ, набрав только шесть очков в пяти турах.

Матч «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт 20 сентября.