Кейн рассказал, следит ли за АПЛ и «Тоттенхэмом» после перехода в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос об Английской премьер-лиге и «Тоттенхэме».

В августе 30-летний футболист покинул Англию после долгих лет успешных выступлений за «шпор». 20 сентября новая команда Кейна встретится с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, в связи с чем журналисты попросили Кейна высказаться о положении дел в АПЛ.

«Я из тех, кто следит за футболом в целом, поэтому, конечно, я регулярно смотрю основные моменты из матчей АПЛ. Я всегда следил и буду следить за этим чемпионатом. Я видел, что «Тоттенхэм» успешно начал сезон, и меня это радует», – цитирует CBS Sports Кейна.