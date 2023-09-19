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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн рассказал, следит ли за АПЛ и «Тоттенхэмом» после перехода в «Баварию»

19 Сентября 2023 • 00:53 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
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20.09 22:00

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос об Английской премьер-лиге и «Тоттенхэме».

В августе 30-летний футболист покинул Англию после долгих лет успешных выступлений за «шпор». 20 сентября новая команда Кейна встретится с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, в связи с чем журналисты попросили Кейна высказаться о положении дел в АПЛ.

«Я из тех, кто следит за футболом в целом, поэтому, конечно, я регулярно смотрю основные моменты из матчей АПЛ. Я всегда следил и буду следить за этим чемпионатом. Я видел, что «Тоттенхэм» успешно начал сезон, и меня это радует», – цитирует CBS Sports Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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