Почти половина голов Гнабри в Лиге чемпионов приходится на матчи с соперниками из АПЛ

Вингер «Баварии» Серж Гнабри специализируется на голах в поединках с английскими коллективами.

В сегодняшней встрече Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» 28-летний немецкий футболист поразил ворота на 32-й минуте, установив на табло счёт 2:0. Согласно данным Opta, семь из 15 голов (47%) Гнабри в самом престижном еврокубке приходятся на игры с командами, представляющими Английскую премьер-лигу.

Текстовая трансляция матча «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» проходит на сайте LiveResult.ru.

Серж Гнабри принадлежит «Баварии» с 2017 года. В общей сложности в его активе 82 гола в 223 поединках за мюнхенцев во всех турнирах.