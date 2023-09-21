«Бавария» – лидер по победам над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов наряду с «Барселоной»

«Бавария» начала выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов с победы над «Манчестер Юнайтед».

Коллектив Томаса Тухеля обыграл «красных дьяволов» в родных стенах в матче первого тура группового этапа – 4:3. Голами в составе мюнхенцев отметились Лерой Сане, Серж Гнабри, Гарри Кейн и Матис Тель, забившие на 28-й, 32-й, 53-й и 92-й минутах соответственно. По информации Opta, для «Баварии» это уже шестая победа над «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов – лучший результат наряду с «Барселоной».

В поединке второго тура «Бавария» сыграет на выезде против датского «Копенгагена», а «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах турецкий «Галатасарай».