Дризен: «Надеюсь, «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с Кейном»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о подписании нападающего Гарри Кейна.

Напомним, британский форвард перебрался в Мюнхен прошедшим летом из лондонского «Тоттенхэма».

«Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов вместе с Кейном — его влияние огромно. Он присоединился к нам, чтобы выигрывать титулы», — приводит слова функционера Bayern & Die Mannschaft.

Кейн принял участие в четырех матчах за «Баварию», в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2019/20, одолев в финале французский «ПСЖ» (1:0).