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Дризен: «Надеюсь, «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с Кейном»

07 Сентября 2023 • 16:14 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
20.09 22:00

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о подписании нападающего Гарри Кейна.

Напомним, британский форвард перебрался в Мюнхен прошедшим летом из лондонского «Тоттенхэма».

«Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов вместе с Кейном — его влияние огромно. Он присоединился к нам, чтобы выигрывать титулы», — приводит слова функционера Bayern & Die Mannschaft.

Кейн принял участие в четырех матчах за «Баварию», в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2019/20, одолев в финале французский «ПСЖ» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Ян-Кристиан Дризен
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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