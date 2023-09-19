Кейн: «Манчестер Юнайтед» — большой клуб, но я счастлив в «Баварии»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, мог ли он оказаться в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

Напомним, в минувшее трансферное окно Кейн перебрался в Мюнхен из лондонского «Тоттенхэма», несмотря на то, что СМИ активно его сватали в стан «красных дьяволов».

«Конечно, переговоры были с разными клубами. Но «Бавария» была тем клубом, который меня действительно заинтересовал. Когда они пришли, другие варианты я не рассматривал. «Манчестер Юнайтед» — большой клуб, но я счастлив здесь», — приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Завтра, 20 сентября, «Бавария» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.