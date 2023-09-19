Тухель — о дисквалификации в Лиге чемпионов: «Я постараюсь привнести энергию с трибун»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём отсутствии на бровке в предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, немецкий специалист пропустит матч первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов из-за дисквалификации.

«Жаль, что так произошло. Но у нас хороший тренерский штаб. Мои коллеги компенсируют мое отсутствие, а я постараюсь привнести энергию с трибун», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что руководить «Баварией» будут помощники Тухеля Жольт Лёв и Энтони Барри. Отмечалось, что еще один член тренерского штаба Арно Михельс посмотрит игру с трибуны вместе с Тухелем.

Матч «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» состоится 20 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.