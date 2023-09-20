​«Манчестер Юнайтед» пропускает по три мяча уже третий матч кряду - такого не было с 1978

Неудачно проходит стартовый матч в новом цикле Лиги чемпионов для «Манчестер Юнайтед» - команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага пропустила уже три мяча в Мюнхене и проигрывает местной «Баварии». Следить за событиями матча можно при помощи нашей онлайн-трансляции.

Между тем выяснилось, что «Манчестер Юнайтед» пропускает по три мяча уже в третьем своем матче кряду с учетом всех турниров - ранее это происходило в играх с «Брайтоном» и лондонским «Арсеналом» в рамках чемпионата Англии. А такой неудачной серии в истории знаменитого клуба не было с очень далекого 1978 года.