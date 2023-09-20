​«Бавария» нанесла «Манчестер Юнайтед» пятое поражение в ЛЧ - это антирекорд «красных дьяволов»

Неудачно началась очередная кампания в Лиге чемпионов для «Манчестер Юнайтед», хотя было бы справедливее говорить о возвращении после паузы прошлого года, когда клуб был вынужден играть в Лиге Европы. Команда Эрика тен Хага потерпела поражение от мюнхенской «Баварии» и, как оказалось, повторила свой антирекорд.

Дело в том, что поражение от мюнхенского гранда стало для «Манчестер Юнайтед» уже пятым в рамках Лиги чемпионов. Есть лишь один клуб, которому «Манчестер Юнайтед» проигрывал столь же часто в самом престижном клубном турнире футбольной Европы - это «Барселона», с пятью победами также.