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Лига чемпионов

Кейн рассказал о цели «Баварии» в Лиге чемпионов

18 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
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20.09 22:00

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о целях своей команды в Лиге чемпионов.

«От «Баварии» всегда ждут победы во всех турнирах, но в Лиге чемпионов нужно идти от игры к игре. Нам нужно хорошо начать, ведь старт всегда задает тон всему турниру», — приводит слова Кейна CBS Sports.

Напомним, Кейн перешел в «Баварию» прошлым летом. В пяти матчах за новый клуб он забил уже четыре гола и отдал одну голевую передачу.

В новом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» выступит в группе A. В первом туре подопечные Томаса Тухеля примут на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в среду, 20 сентября. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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