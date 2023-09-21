​Скоулз: «Мне понравился матч Хёйлунда»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру против «Баварии», в которой его экс-команда потерпела поражение со счетом 3:4. Несмотря на неудачу, он доволен игрой датского форварда Расмуса Хёйлунда, который забил один из голов «Манчестер Юнайтед».

- Я очень доволен, что лед тронулся. Это крайне важно для него. Это был красивый и нужный гол. Жаль лишь, что после этого «Бавария» снова забила, очень быстр. Что до пенальти, то рука Эриксена действительно была в неестественном положении. Сегодня за такие вещи дают пенальти, - цитирует слова Скоулза BBC Sport.