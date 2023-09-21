Тухель оценил игру «Баварии» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель высказался о победе над «Манчестер Юнайтед».

Мюнхенцы забили два безответных мяча до перерыва. Во втором тайме «красные дьяволы» забили трижды, однако не смогли добыть даже ничью, поскольку хозяева поля ответили ещё двумя точными ударами.

«Это парадоксально, но мы провели второй тайм лучше, чем первый, а по счёту всё получилось наоборот. Эта победа важна для нашей уверенности, но нам, конечно, ещё есть над чем работать. Мы не можем быть полностью удовлетворены, но реакция на сегодняшние трудности заслуживает похвалы», – заявил в интервью DAZN Томас Тухель.