Тухель пропустит первый матч «Баварии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не сможет руководить своей командой в первом туре нового сезона Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Тухель был удален с поля в ответном поединке мюнхенцев с «Манчестер Сити» в 1/4 финала, после которого его команда вылетела из турнира. По этой причине ему придется пропустить игру с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 20 сентября.

Как сообщает Kicker, руководить «Баварией» будут помощники Тухеля Жольт Лёв и Энтони Барри, а Арно Михельс вместе с главным тренером посмотрит за игрой с трибуны.

Встреча «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.

