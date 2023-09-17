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Тухель пропустит первый матч «Баварии» в Лиге чемпионов

17 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
20.09 22:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не сможет руководить своей командой в первом туре нового сезона Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Тухель был удален с поля в ответном поединке мюнхенцев с «Манчестер Сити» в 1/4 финала, после которого его команда вылетела из турнира. По этой причине ему придется пропустить игру с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 20 сентября.

Как сообщает Kicker, руководить «Баварией» будут помощники Тухеля Жольт Лёв и Энтони Барри, а Арно Михельс вместе с главным тренером посмотрит за игрой с трибуны.

Встреча «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Жольт Лёв Энтони Барри Арно Михельс
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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