Эванс: «Возможно, Онана был слишком суров к себе после матча с «Баварией»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс поделился мнением об игре и высказываниях Андре Онана.

Камерунский голкипер провёл не самый удачный матч против «Баварии» в Лиге чемпионов (3:4), а после завершения встречи взял на себя вину за поражение команды, общаясь с журналистами.

«Он не был обязан высказываться в таком ключе, но посчитал это важным. Возможно, он был слишком суров к себе, ведь любому игроку трудно сходу проявить себя после перехода в новый клуб.

Он заменяет Давида де Хеа, много лет выступавшего в «Манчестер Юнайтед». Давиду тоже потребовалось время, чтобы зарекомендовать себя здесь, но затем все увидели, на что он способен», – цитирует TNT Sports Эванса.