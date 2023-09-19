Маунт и Варан приняли участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»

Ранее травмированные футболисты «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан приняли участие в последней тренировке команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает Utd Plug.

Напомним, Маунт пропустил последние несколько недель из-за травмы. Полузащитник перебрался в команду минувшим летом из лондонского «Челси» за 65 миллионов евро, хотя при этом у него оставался год по контракту.

Варан пропустил два последних матча «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. В этих поединках манкунианцы проиграли «Арсеналу» и «Брентфорду». Рафаэль вместе с Маунтом имеет хорошие шансы на то, чтобы выйти на поле в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.