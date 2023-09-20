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Онана: «Мы сделаем всё ради того, чтобы обыграть «Баварию»

20 Сентября 2023 • 15:35 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
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Через 5 ч. 30 мин.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана верит, что его команда сможет навязать борьбу мюнхенской «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, манкунианцы сыграют с командой Томаса Тухеля сегодня вечером в Мюнхене.

«Мы сделаем всё ради того, чтобы обыграть «Баварию». Конечно, задача будет сложной, ведь соперник является очень сильным, но мы «Манчестер Юнайтед». Мы должны быть способны отправиться на выезд к любому сопернику и навязать свой футбол. Мы не должны никого бояться. Лично я чувствую себя очень уверенно», – сказал Онана на пресс-конференции.

В первых пяти турах Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уже потерпел три поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Андре Онана
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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