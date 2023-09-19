Тухель: Мусиала готов сыграть с первых минут против «Манчестер Юнайтед»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии полузащитника команды Джамала Мусиалы в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее у 20-летнего хавбека было мышечное повреждение, из-за которого он пропустил сентябрьские матчи сборной Германии.

«Мусиала готов к старту. Он может сыграть от 60 до 75 минут. Пока не решено, выйдет ли он на поле завтра», — передает слова тренера Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне Мусиала провел три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Игра первого тура Лиги чемпионов «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» состоится 20 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск.