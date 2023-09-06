Сане высказался о предстоящем матче «Баварии» против «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Баварии» Лерой Сане ответил на вопрос о матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Мюнхенцы примут в родных стенах манчестерский коллектив в рамках первого тура группового этапа самого престижного еврокубка. Встреча состоится 20 сентября.

«Отличная вывеска для стартового матча в Лиге чемпионов. Я с нетерпением жду этой игры, особенно учитывая мой опыт выступления в «Манчестер Сити» в прошлом. В этот день мы сможем увидеть, каков наш текущий уровень в Европе. У «Манчестер Юнайтед» очень сильная команда, но мы хотим не просто выйти в 1/8 финала, а выиграть группу», – рассказал в интервью Kicker Сане.