​Магуайр не сыграет с «Баварией»

Защитник Гарри Магуайр не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист Саймон Пич, Магуайр не сыграет из-за травмы. Во вторник футболист даже пропустил утреннюю тренировку команды.

В сезоне 2023/2024 Гарри Магуайр поучаствовал только в одном из пяти матчей «Манчестер Юнайтед».

Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в среду, 20 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители в Мюнхене услышат в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.