Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после поражения от «Баварии» (3:4).

«Красные дьяволы» забили три мяча во втором тайме усилиями Расмуса Хёйлунна и Каземиро, оформившего дубль, но этого не хватило даже для ничьей.

«Мы очень разочарованы. Необходимо добиваться хотя бы ничейного результата, когда забиваешь три гола «Баварии».

Мы переживаем такой период, когда многое складывается против нас. Мы должны сами создать свою удачу. В последних трёх матчах нам противостояли очень сильные соперники. Ситуация находится в наших руках, только мы сами можем переломить положение», – заявил в послематчевом интервью TNT Sports тен Хаг.