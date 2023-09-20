Тен Хаг: «Дэвис – не очень хороший защитник»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами перед началом матча с «Баварией».

«Красные дьяволы» сыграют на выезде против действующих чемпионов Германии в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На правом фланге атаки английского коллектива выйдет Факундо Пельистри, которому предстоит противостоять звёздному латералю «Баварии» Альфонсо Дэвису.

«Дэвис – не лучший защитник. Пельистри может создать ему проблемы своим дриблингом», – усомнился в оборонительных качествах канадца тен Хаг, высказываясь в интервью TNT Sports.

Текстовая трансляция матча «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» пройдёт на сайте LiveResult.ru.