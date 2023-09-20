«Бавария» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

В первом туре Лиги чемпионов встречаются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|(1:0) Сане Лерой28'
|(2:0) Гнабри Серж32'
|49'Хёйлунн Расмус (2:1)
|(3:1) Кейн Гарри54'
Ульрайх Свен•Лаймер Конрад•Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Горецка Леон• 62'Сане Лерой•Мусиала Джамал•Гнабри Серж63' (Коман Кингсли (63') •Кейн Гарри
Онана Андре•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро• 62'Регилон Серхио•Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан•Пельистри Факундо•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Хёйлунн Расмус
20 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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