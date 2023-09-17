Тен Хаг рассказал, чего ждёт от матча с «Баварией»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги чемпионов с «Баварией».

«Красные дьяволы» сыграют на выезде против мюнхенского гранда в рамках первого тура группового этапа самого престижного еврокубка. Встреча пройдёт 20 сентября.

«Для нас это отличная возможность испытать себя в матче с такой выдающейся командой. Мы с нетерпением ждём возможности вновь сыграть в Лиге чемпионов – нам самое место в этом турнире. Но мы должны помнить, что необходимо отдавать все силы, проявлять себя наилучшим образом с командной и индивидуальной точки зрения», – заявил в интервью Sky Sports тен Хаг.