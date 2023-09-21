​Онана: «Нам надо сплотиться»

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вновь провел не лучший матч, он не выручил свою команду в эпизоде с первым голом «Баварии», и «Манчестер Юнайтед» проиграл в Мюнхене - 3:4. После игры Онана прокомментировал ситуацию.

- Трудно принять это. Начали мы очень хорошо, но после моей ошибки потеряли нити игры. Тяжелая ситуация для нас, для меня лично. Я должен оправиться после ошибки. Пока все идет не очень хорошо для меня в новом клубе, а эта игра была одной из худших. Мы - амбициозный клуб. Нам надо сплотиться и еще больше работать сейчас, - цитирует слова Онана BBC Sport.