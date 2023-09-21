Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Онана: «Нам надо сплотиться»

21 Сентября 2023 • 01:02 Комментировать
Бавария
4:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вновь провел не лучший матч, он не выручил свою команду в эпизоде с первым голом «Баварии», и «Манчестер Юнайтед» проиграл в Мюнхене - 3:4. После игры Онана прокомментировал ситуацию.

- Трудно принять это. Начали мы очень хорошо, но после моей ошибки потеряли нити игры. Тяжелая ситуация для нас, для меня лично. Я должен оправиться после ошибки. Пока все идет не очень хорошо для меня в новом клубе, а эта игра была одной из худших. Мы - амбициозный клуб. Нам надо сплотиться и еще больше работать сейчас, - цитирует слова Онана BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1
0
1.33 5.60 9.80
Видео
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
2
2
1.65 4.80 4.70
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
4
0
1.57 4.50 5.80
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
1
1
2.85 3.50 2.55
Видео
Окончен
Брага Брага
Наполи Наполи
1
2
3.55 3.80 2.07
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
0
2
1.49 4.70 7.00
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4
3
1.68 4.30 5.00
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Ланс Ланс
1
1
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
01:25 · Лига чемпионов
​Рио Фердинанд: «Онана молодец, что признаёт свои ошибки»
01:22 · Лига чемпионов
Кейн: «Манчестер Юнайтед» переживает трудности, но в концовке мы увидели класс команды»
01:13 · Лига чемпионов
Зоммер: «Реал Сосьедад» мог забить больше голов «Интеру»
01:13 · Лига чемпионов
​Скоулз: «Мне понравился матч Хёйлунда»
01:04 · Лига чемпионов
Тухель оценил игру «Баварии» в матче с «Манчестер Юнайтед»
01:02 · Лига чемпионов
​Онана: «Нам надо сплотиться»
00:55 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Реал Сосьедад» сыграл лучше «Интера»
00:50 · Лига чемпионов
​Артета: «Получили наслаждение от матча»
00:46 · Лига чемпионов
Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»
00:37 · Лига чемпионов
Кейн – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Бавария» контролировала ход игры»
00:17 · Лига чемпионов
Мюллер – лишь третий игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов
00:07 · Лига чемпионов
«Бавария» – лидер по победам над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов наряду с «Барселоной» 2
20 Сентября
23:59 · Лига чемпионов
«Наполи» едва не упустил победу над «Брагой»
23:57 · Лига чемпионов
«Бенфика» всё же уступила «Зальцбургу», проведя почти весь матч вдесятером
23:57 · Лига чемпионов
Бонуччи прокомментировал поражение от «Реала»
Все новости
Рекомендуем