Тухель отметил особую роль Кейна в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о роли Гарри Кейна в матче с «Манчестер Юнайтед».

Английский форвард помог гранду Бундеслиги обыграть в родных стенах «Манчестер Юнайтед» (4:3) – в активе 30-летнего игрока точный удар с пенальти и голевая передача.

«Сегодня у него была особая роль, он много двигался, помогал товарищам по команде. Как и вся команда, он действовал ещё активнее во втором тайме, его вовлечённость возросла. Он хорошо проявил себя в ключевых моментах и реализовал важный пенальти, что позволило сразу вернуть преимущество в два гола», – заявил Томас Тухель в интервью официальному сайту УЕФА.