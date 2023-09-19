Кейн высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал текущее положение дел в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» неудачно начали новый розыгрыш Английской премьер-лиги, набрав всего шесть очков после пяти туров. В среду коллектив Эрика тен Хага начнёт выступление в Лиге чемпионов матчем против «Баварии» в Мюнхене.

«Манчестер Юнайтед» сейчас находится в непростом положении, но иногда эта команда настолько опасна, насколько это возможно. «Юнайтед» всегда стремится дать бой любому сопернику, ставит серьёзные цели. Нам нужно подойти к игре с предельной концентрацией, поскольку речь о серьёзном сопернике», – приводит CBS Sports слова экс-нападающего «Тоттенхэма».