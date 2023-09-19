​Тухель – о «Манчестер Юнайтед»: Наследие сэра Алекса порождает большое давление и ожидания

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Наставник мюнхенской команды Томас Тухель дал комментарий по поводу оппонента.

«В «Манчестер Юнайтед» мелочи обычно становятся более важными, чем в других клубах. Вокруг «Манчестер Юнайтед» всегда много шумихи. Наследие сэра Алекса [Фергюсона] порождает большое давление и ожидания», - сказал Тухель журналистам.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Также в квартете А выступят «Галатасарай» и «Копенгаген».