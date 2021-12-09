Колосков – о «Зените»: «Спрашивается, почему не играли так в остальных пяти матчах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ничейный результат в поединке между «Зенитом» и действующим обладателем Лиги чемпионов «Челси». Экс-чиновник, как и многие другие, решил похвалить Сергея Семака и его команду за открытый футбол.

«Такой «Зенит» нам нужен. Спрашивается, почему не играли так в остальных пяти матчах? Фантастическая игра, смелая, с хорошим контролем мяча, с высоким мастерством», - поделился Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

Также эксперт не согласен, что сказалась недооценка соперника со стороны английского коллектива. «В любом случае, это их проблемы», - подытожил Колосков свою речь.