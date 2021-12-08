Дзюба не попал в стартовый состав на матч с «Челси»

«Зенит» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Дзюба, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр, Сауль Ньигес, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.
Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Тьяго Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.
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