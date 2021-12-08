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Лига чемпионов

Дзюба не попал в стартовый состав на матч с «Челси»

08 Декабря 2021 • 19:40 Комментировать
Зенит
...
Челси
6.60 4.35 1.55
Через 0 ч. 58 мин.

«Зенит» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Дзюба, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр, Сауль Ньигес, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.

Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Тьяго Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

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Челси Зенит Артём Дзюба
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08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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