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Лига чемпионов

Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» - «Челси»

08 Декабря 2021 • 09:04 Комментировать
Зенит
...
Челси
6.30 4.15 1.53
Через 8 ч. 31 мин.
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В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на своем поле примет лондонский «Челси». Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от этого противостояния.

«Рассчитываю на открытый футбол и хорошую реализацию, при этом отдам предпочтение гостям. Моя ставка - победа «Челси» + обе забьют», - передает слова прогнозиста Vseprosport.ru.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в среду, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают третье место в квартете, а гости располагаются на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Александр Мостовой
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08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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