Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» - «Челси»

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на своем поле примет лондонский «Челси». Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от этого противостояния.

«Рассчитываю на открытый футбол и хорошую реализацию, при этом отдам предпочтение гостям. Моя ставка - победа «Челси» + обе забьют», - передает слова прогнозиста Vseprosport.ru.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в среду, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают третье место в квартете, а гости располагаются на первой строчке.