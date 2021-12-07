​Семак допустил выход Барриоса в защитной линии на матч с «Челси»

В среду «Зенит» проведёт заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака в родных стенах примет «Челси».

По причине дисквалификации за «Зенит» не сыграет защитник Дмитрий Чистяков. Сергей Семак высказался о том, как будет решаться эта проблема.

«Мы можем использовать Барриоса, он играл на этой позиции неплохо. Можем изменить схему по ходу игры. Поговорим с футболистами и примем решение», - высказался Семак в ходе пресс-конференции.

Отметим, что «Зенит» уже точно займёт третье место в группе и продолжит сезон в Лиге Европы.

Матч «Зенит» - «Челси» стартует 8 декабря в 20:45 по московскому времени.