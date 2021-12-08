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Лига чемпионов

Милонов: «Зениту» не нужно смотреть на «Челси», как кролик на удава»

08 Декабря 2021 • 09:45 Комментировать (2)
Зенит
...
Челси
6.30 4.15 1.53
Через 8 ч. 29 мин.
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Сегодня, 8 декабря, состоится поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет лондонский «Челси». Своими ожиданиями от встречи поделился известный российский политик Виталий Милонов.

«Кажется, что мы боимся таких команд. Не надо смотреть на них, как кролик на удава. «Зениту» надо совершить прорыв - победить авторитетный клуб», - приводит слова депутата Госдумы «Спорт-экспресс».

Подопечные Сергея Семака примут команду Томаса Тухеля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 20:45 по московскому времени. Наблюдать за развитием событий в этой встрече можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.

Перед заключительным туром «пенсионеры» лидируют в группе, а «сине-бело-голубые» идут на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Виталий Милонов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
08 Декабря 2021 в 12:05
на тебя надо смотреть, как на кучу
Ale10JUFC
08 Декабря 2021 в 10:03
Клоун без парика.
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08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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