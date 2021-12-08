Милонов: «Зениту» не нужно смотреть на «Челси», как кролик на удава»

Сегодня, 8 декабря, состоится поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет лондонский «Челси». Своими ожиданиями от встречи поделился известный российский политик Виталий Милонов.

«Кажется, что мы боимся таких команд. Не надо смотреть на них, как кролик на удава. «Зениту» надо совершить прорыв - победить авторитетный клуб», - приводит слова депутата Госдумы «Спорт-экспресс».

Подопечные Сергея Семака примут команду Томаса Тухеля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 20:45 по московскому времени. Наблюдать за развитием событий в этой встрече можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.

Перед заключительным туром «пенсионеры» лидируют в группе, а «сине-бело-голубые» идут на третьей строчке.