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Лига чемпионов

Лепёхин: «Мы раньше обыгрывали грандов командами не сильнее сегодняшнего «Зенита» эксклюзив

07 Декабря 2021 • 17:49 Комментировать
Зенит
...
Челси
6.30 4.20 1.52
08.12 20:45
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Челси».

«Несмотря на отсутствие турнирных целей в этом матче, «Зенит» в этой встрече будет более мотивирован, чем на играх в РПЛ. Сама обстановка Лиги чемпионов, ещё и титульный соперник. Это по-любому предполагает, что каждый футболист относится к таким матчам особенно. Тем более, таких матчей в карьере игроков «Зенита» не так уж и много. Питерцы будут максимально мотивированы, но не знаю, насколько этого достаточно, чтобы обыграть такую команду как «Челси».

Шансы, конечно, есть. Я говорил так и по матчам с «Ювентусом». Да, это серьёзные европейские клубы, но наши российские команды периодически преподносят сюрпризы. Давно, правда, их не было. Но мы раньше обыгрывали грандов. Команды были не сильнее сегодняшнего «Зенита», но, тем не менее, находили возможность обыгрывать. Конечно, не без удачи. Это может случиться и сейчас, хотя верится мне с трудом. Но это возможно», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Константин Лепёхин
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