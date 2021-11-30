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Лига чемпионов

Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошёл в плей-офф Лиги чемпионов, нам по силам это сделать»

30 Ноября 2021 • 09:40 Комментировать (2)
Зенит
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Челси
6.00 4.15 1.55
08.12 20:45

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев высказался о выступлении «сине-бело-голубых» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Перед последним туром подопечные Сергея Семака потеряли шансы на плей-офф. Чемпион России гарантировал себе третье место и выход в Лигу Европы.

«ЛЧ - это праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучших. Печально, что не прошли в 1/8 финала третий год подряд. Нам по силам это сделать», - сказал полузащитник в интервью «Спорт-экспрессу».

В шестом туре групповой стадии петербургский коллектив на своем поле примет лондонский «Челси». Встреча состоится 8 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев
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Комментарии (1)
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Sierge
30 Ноября 2021 в 09:51
Уже который год Зенит доказывает, что не по силам
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