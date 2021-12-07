Семак рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Челси»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ в преддверии матча с лондонским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Игра в ЛЧ уже мотивация запредельная. Мы стараемся всегда играть на максимуме. Возможно, не всегда получается, но желание такое есть», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завтра, 8 декабря. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

По итогам пяти туров «сине-бело-голубые» занимают третье место в группе, а «пенсионеры» лидируют в квартете.