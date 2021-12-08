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Колосков: «В матче «Зенит» - «Челси» всё зависит от трёх факторов»

08 Декабря 2021 • 13:19 Комментировать
Зенит
...
Челси
6.30 4.15 1.53
Через 5 ч. 51 мин.

Сегодня, 8 декабря, петербургский «Зенит» завершит свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В шестом туре «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе примут лондонский «Челси». Своим мнением по этому поединку поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Все зависит от трех факторов: первое - как «Зенит» подготовится, второе - будут ли травмированные, третье - сыграет ли «Челси» дублем. Если все сложится, у «Зенита» будут шансы», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Начало поединка запланировано в 20:45 по московскому времени. «Зенит» примет «пенсионеров» на стадионе «Газпром Арена». Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

Перед этим матчем питерцы занимают третье место, а лондонцы лидируют в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Вячеслав Колосков
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08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
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08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
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