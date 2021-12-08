Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Зенит» - «Челси».

- Какого результата ждете от сегодняшнего матча?

- В первой встрече питерцы проиграли с минимальным счетом, но сегодня они будут играть дома, а это проще. Соперник, конечно, очень сильный – лидер европейского футбола. «Зениту» предстоит крайне сложный матч. Вспоминается первая игра, которую питерцы провели очень качественно. Это был один из их лучших матчей. У них была хорошо организована игра в обороне, и в атаке случались интересные ходы, когда они могли забивать. Но что в том матче было недостатком – это потеря мяча в не вынужденных ситуациях, когда они могли его контролировать и снижать напряжение у своих ворот.

- Что-то сегодня поменяется?

- Если характер игры и поменяется, то незначительно. Думаю, и «Челси», и «Зенит» будут играть в три центральных защитника, преимущество во владении мячом будет у англичан. Важно аккуратно сыграть в обороне, поувереннее с мячом. Многое будет зависеть от того, насколько «Зенит» сможет успешно сыграть в тех эпизодах, когда возникает шанс. Если сможет реализовать свои моменты, то будет шанс набрать очки. Все равно очки нужны, хоть и говорят, что игра ничего не решает. Это даст уверенность в своем продвижении вперед, а также это престиж.

- «Челси» еще борется за первую строчку таблицы, а «Зенит» точно будет третьим. Насколько хозяевам будет тяжело в этой ситуации?

- «Зениту» в любом случае будет сложно, борется «Челси» за что-то или нет. Англичане никогда не играют спустя рукава. Матч будет сложный, плюс он решающий для «Челси».

- Турнирных задач у «Зенита» нет. Семак решится на серьезную ротацию состава?

- «Зенит» выйдет лучшим составом, но там нет значительной разницы в мастерстве со скамейкой. Мы видели, что на результат часто влияли игроки, выходившие на замену. Они и забивали неоднократно.

- Дзюба еще не забивал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ждете от него гола?

- От Дзюбы не то что ждать, можно требовать забитые мячи. Это его основная задача. Другое дело, что соперник у «Зенита» крайне сложный и забить ему непросто. Хотя Артём в первой игре мог забить.

- Как оцениваете выступление «Зенита» в группе Лиги чемпионов. Могли забраться выше или занимают свое место?

- Надо оценить его как успешное. Единственное, с «Мальме» был не очень удачный первый тайм на выезде. «Ювентус» и «Челси» просто сильнее. Нельзя сказать, что мы обязаны были выигрывать у них. Но у своего основного конкурента «Зенит» забрал четыре очка.

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- Скоро «Зениту» предстоит важнейший матч с «Динамо» за первое место. Сидит ли в голове у футболистов эта игра?

- Сидит, но на первом плане сейчас «Челси». О «Динамо» никто не думает. Хотя это отложено в памяти.

- Какой ваш прогноз на матч «Челси»?

- Ничья будет хорошим результатом. Я хотел бы видеть победу, несмотря на то, что англичане сильнее, потому что одолеть можно любую команду. Если сыграют вничью, то этим можно быть удовлетворенным, учитывая разницу команд в классе.

Елена Григорьевская