Семак рассказал, кто не сыграет с «Челси»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с журналистами в преддверии поединка с лондонским «Челси» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Специалист рассказал, кто точно не выйдет на поле в этом матче.

«Крицюк продолжает реабилитацию, Чистяков дисквалифицирован. Все остальные готовы», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч состоится в среду, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров петербургский клуб занимает третье место в группе, а лондонцы располагаются на первой строчке.