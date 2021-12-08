Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Деменко: «Не знаю, почему «Зенит» не играл так с «Ювентусом» эксклюзив

08 Декабря 2021 • 23:22 Комментировать
Зенит
3:3
Челси
окончен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «сине-бело-голубыми» и «Челси».

«Игра очень понравилась. Очень много забитых мячей, интрига, где постоянно сменялся лидер. «Зенит» заслужил хорошую оценку за сегодняшний матч. Команда смотрелась ну очень хорошо. Не знаю, почему «Зенит» не играл так с «Ювентусом». Они доказали, что могут играть, что могут показать характер. С такой командой, как «Челси», всегда, конечно, приятно играть. Хорошо, что сыграли вничью.

Возможно, хорошей игре поспособствовала раскованность игроков, на которых ничего не давило в турнирном плане. Команда уже точно была в Лиге Европы. Ребята просто хотели показать достойный футбол. Думаю, Семак тоже сказал футболистам, чтобы они успокоились и просто показали, на что они способны. Думаю, это помогло. А для «Челси» была турнирная мотивация, они хотели занять первое место. К тому же, они действующие победители Лиги чемпионов. То, что «Зенит» дал такой бой, говорит о том, что команда на правильном пути», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:3 Челси
окончен Ювентус 1:0 Мальмё
Идет 45 минута Бенфика 2:0 Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
Идет 45 минута Вольфсбург 0:1 Лилль 2.02 3.55 3.75
Идет 45 минута Бавария 2:0 Барселона 1.69 4.6 4.3
Идет 45 минута Ред Булл Зальцбург 0:0 Севилья 2.7 3.8 2.45
09.12  18:30 Аталанта ... Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Декабря
23:48 · Лига чемпионов
«Никто не может быть доволен»: Тухель прокомментировал ничью с «Зенитом»
23:39 · Лига чемпионов
Семак: «Челси» сыграл не на максимум»
23:32 · Лига чемпионов
Как «Зенит» отобрал победу у «Челси» - видео видео
23:28 · Лига чемпионов
Боярский: «Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник» 1
23:23 · Лига чемпионов
Официально: Матч «Аталанта» - «Вильярреал» перенесён на другой день
23:09 · Лига чемпионов
Начало матча «Аталанта» - «Вильярреал» перенесено на 20 минут из-за снега
22:51 · Лига чемпионов
«Ювентус» был сильнее «Мальмё» и при помощи «Зенита» выиграл группу 6
22:45 · Лига чемпионов
Вендел и Азмун из-за повреждений покинули поле по ходу матча с «Челси»
22:33 · Лига чемпионов
«Аталанта» - «Вильярреал» - 0:0 (перенесён)
22:31 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Динамо» Киев: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» выдал худший старт в Лиге чемпионов с момента смены владельцев 1
21:05 · Лига чемпионов
Легионеры «Зенита» снова преклонили колено после стартового свистка в матче с «Челси» в поддержку BLM 2
20:56 · Лига чемпионов
«Зенит» пропустил от «Челси» уже на второй минуте в своём 200 поединке в еврокубках 1
20:36 · Лига чемпионов
Семак: «Барриос не будет играть в тройке защитников, а будет выступать на своей позиции»
Все новости
Рекомендуем