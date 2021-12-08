Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «сине-бело-голубыми» и «Челси».

«Игра очень понравилась. Очень много забитых мячей, интрига, где постоянно сменялся лидер. «Зенит» заслужил хорошую оценку за сегодняшний матч. Команда смотрелась ну очень хорошо. Не знаю, почему «Зенит» не играл так с «Ювентусом». Они доказали, что могут играть, что могут показать характер. С такой командой, как «Челси», всегда, конечно, приятно играть. Хорошо, что сыграли вничью.

Возможно, хорошей игре поспособствовала раскованность игроков, на которых ничего не давило в турнирном плане. Команда уже точно была в Лиге Европы. Ребята просто хотели показать достойный футбол. Думаю, Семак тоже сказал футболистам, чтобы они успокоились и просто показали, на что они способны. Думаю, это помогло. А для «Челси» была турнирная мотивация, они хотели занять первое место. К тому же, они действующие победители Лиги чемпионов. То, что «Зенит» дал такой бой, говорит о том, что команда на правильном пути», - сказал Деменко.