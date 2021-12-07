Ловрен - о матче с «Челси»: «Нам нечего терять, мы играем за эмблему «Зенита»

На этой неделе петербургский «Зенит» проведет свой последний матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Противостоять команде Сергея Семака будет лондонский «Челси». Защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен поделился мнением о грядущей встрече.

«Мы играем за эмблему «Зенита», за нашу гордость. Нам нечего терять. Нужно сыграть на максимум», - рассказал хорватский футболист в беседе с клубной пресс-службой.

«Зенит» примет «пенсионеров» на стадионе «Газпром Арена» в среду, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Челси» уже гарантировал себе путевку в плей-офф, а «Зенит» не сможет подняться выше третьего места.