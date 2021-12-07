«При определённых обстоятельствах мы могли замахнуться на большее»: Андрей Мостовой высказался о результатах «Зенита» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел промежуточные итоги выступления команды в осенней части еврокубков. В частности, футболист ответил, мог ли питерский коллектив навязать борьбу «Челси» и «Ювентусу» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я считаю, что третье место - объективно наше на данный момент. При определенных обстоятельствах мы могли замахнуться на большее, но произошло то, что произошло», - рассказал Мостовой в разговоре с пресс-службой клуба.

Добавим, что «Зенит» гарантировал себе третью строчку в квартете и участие в плей-офф Лиги Европы. Завтра же россияне проведут заключительной матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов против «Челси».