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Лига чемпионов

«При определённых обстоятельствах мы могли замахнуться на большее»: Андрей Мостовой высказался о результатах «Зенита» в Лиге чемпионов

07 Декабря 2021 • 20:37 Комментировать (1)
Зенит
...
Челси
6.30 4.20 1.52
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел промежуточные итоги выступления команды в осенней части еврокубков. В частности, футболист ответил, мог ли питерский коллектив навязать борьбу «Челси» и «Ювентусу» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я считаю, что третье место - объективно наше на данный момент. При определенных обстоятельствах мы могли замахнуться на большее, но произошло то, что произошло», - рассказал Мостовой в разговоре с пресс-службой клуба.

Добавим, что «Зенит» гарантировал себе третью строчку в квартете и участие в плей-офф Лиги Европы. Завтра же россияне проведут заключительной матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов против «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
07 Декабря 2021 в 20:58
Не,ну я как болельщик зинита и то понямаю шо при опрядяленных обстоятельствах повезло шо у нас Мальмё. Та и с Мальмё повезло
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08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
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