Масалитин: «Челси» может приехать и вторым составом

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от поединка Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Лондонский клуб достиг цели, клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов. «Челси» может приехать и вторым составом. Он даст бой «Зениту».

Что касается «сине-бело-голубых», то у них есть шанс проявить себя на фоне лондонского клуба», – цитирует Масалитина «Спорт уик-энд».

Напомним, на матче будет работать судья из Нидерландов Сердар Гезюбююк. Поединок состоится 8 декабря.

До этого зенитовцы лишились шансов на выход из группы Лиги чемпионов. «Зенит» идет третьим в таблице (4 очка) и сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Челси» и «Ювентус» набрали по 12 баллов. Шведский «Мальме» (1) находится на 4-й строчке.