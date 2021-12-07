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Лига чемпионов

Масалитин: «Челси» может приехать и вторым составом

07 Декабря 2021 • 12:58 Комментировать (1)
Зенит
...
Челси
6.30 4.20 1.52
08.12 20:45

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от поединка Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Лондонский клуб достиг цели, клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов. «Челси» может приехать и вторым составом. Он даст бой «Зениту».

Что касается «сине-бело-голубых», то у них есть шанс проявить себя на фоне лондонского клуба», – цитирует Масалитина «Спорт уик-энд».

Напомним, на матче будет работать судья из Нидерландов Сердар Гезюбююк. Поединок состоится 8 декабря.

До этого зенитовцы лишились шансов на выход из группы Лиги чемпионов. «Зенит» идет третьим в таблице (4 очка) и сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Челси» и «Ювентус» набрали по 12 баллов. Шведский «Мальме» (1) находится на 4-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
07 Декабря 2021 в 14:41
Челси не будет играть вторым составом , и главное не даст Зениту шанс с ними побороться и все в этом духе. На первое место в группе будут играть синие.
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