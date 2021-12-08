Легионеры «Зенита» снова преклонили колено после стартового свистка в матче с «Челси» в поддержку BLM

Тремя месяцами ранее некоторые футболисты «Зенита» поддержали акцию BlackLivesMatter, преклонив колено после стартового свистка выездного поединка против «Челси» в рамках Лиги чемпионов.

Подобная акция произошла и в ответном, домашнем матче питерцев. Как и в Лондоне, символическим жестом снова отметились исключительно легионеры российского коллектива.

Стоит уточнить, что эта традиция со временем начала все реже прослеживаться в различных европейских чемпионатах и даже в АПЛ. Причина этому – критика со стороны общества в адрес организации, позиционирующей себя как движение по борьбе с расизмом.

На сайте Liveresult.ru Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.