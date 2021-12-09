Капелло объяснил, почему «Челси» не победил «Зенит»

Экс-наставник сборной России и ряда европейских топ-клубов Фабио Капелло поделился мнением о вчерашнем поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между питерским «Зенитом» и лондонским «Челси». Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счетом 3:3.

«Я считаю, что лондонцы недооценили соперника. Команда не показала привычного уровня, я не увидел от них скорости и мощи. Странно, что такое произошло с «Челси». Скорее всего, они расслабились», - приводит слова итальянца Sky Sport.

«Челси» финишировал на втором месте в группе, а «Зенит» занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы.