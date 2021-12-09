Клаудиньо: «Зенит» закончил выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой

После удачного для «Зенита» матча с «Челси» пройденный командой путь прокомментировал вингер Клаудиньо. Бразилец положительно оценил игру питерцев, заострив свое внимание на противостоянии с лондонцами.

«Думаю, мы закончили выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Можем гордиться этим. Мы провели хороший матч, сыграли результативно и ярко против «Челси». Мой гол? Это командное достижение», - приводит слова Клаудиньо официальный сайт клуба.

Добавим, что главный тренер Сергей Семак также остался доволен увиденным, но указал на отсутствие максимального боевого настроя у соперника.

Свой следующий поединок «Зенит» проведет уже на выходных против московского «Динамо».