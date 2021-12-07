​«Вчера он тренировался с улыбкой, а сегодня у него COVID-19»: Тухель рассказал, кто не сыграет с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Вчера Матео Ковачич тренировался с широкой улыбкой, но сегодня он сдал положительный тест на коронавирус и отправился в изоляцию», - высказался Тухель.

Также немецкий тренер «Челси» сообщил, что с «Зенитом» не сыграют Жоржиньо и Н’Голо Канте.

«Будет ли ротация состава? Это хороший шанс, но я ещё не принял решения, потому что мы только что провели тренировку. Мы вернёмся утром в четверг, а уже в субботу у нас матч. Есть огромная вероятность, что некоторым игрокам мы дадим отдых, а другие получат нужную нагрузку и игровые минуты», - сказал тренер.