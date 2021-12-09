Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех»

В среду, 8 декабря, состоялся поединок между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака добыли ничью на «Газпром Арене» со счетом 3:3. Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала результат встречи.

«Матч равных по силе команд. Разве что космический Оздоев был сильнее всех. Питерцы могли и побеждать - моментов хватало», - гласит сообщение Канделаки в телеграм-канале.

По итогам групповой стадии петербургский клуб занял третье место и получил путевку в плей-офф Лиги Европы.