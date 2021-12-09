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Лига чемпионов

Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех»

09 Декабря 2021 • 11:48 Комментировать (3)
Зенит
3:3
Челси
окончен

В среду, 8 декабря, состоялся поединок между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака добыли ничью на «Газпром Арене» со счетом 3:3. Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала результат встречи.

«Матч равных по силе команд. Разве что космический Оздоев был сильнее всех. Питерцы могли и побеждать - моментов хватало», - гласит сообщение Канделаки в телеграм-канале.

По итогам групповой стадии петербургский клуб занял третье место и получил путевку в плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Магомед Оздоев Тина Канделаки
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
09 Декабря 2021 в 12:43
Настолько нелепо и открыто дамкратить яйки вершине.
HatemBenArfa
09 Декабря 2021 в 12:24
Что курит Тина?
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